La Plataforma pola Sanidade Pública convoca una asamblea en Redondela
La Asamblea pola Sanidade Pública de Redondela convoca para este lunes, día 19, una reunión a las 19.30 horas en el Multiusos de A Xunqueira en la que se seguirá informando a la ciudadanía sobre la situación actual da Área Sanitaria de Vigo y más en concreto de la comarca de Redondela, así como de las próximas movilizaciones que habrá tanto en el área de Vigo como a nivel autonómico, como manifestación convocada para el próximo 1 de febrero en Santiago para seguir reclamando «o noso dereito a unha sanidade pública digna e de calidade», afirman.
La reunión del lunes en Redondela contará con la participación de la representante de SOS-Sanidade-Vigo, Purificacion López Allo.
La plataforma redondelana hace un llamamiento tanto a los profesionales de la sanidad como a los usuarios de los centros de salud de Chapela, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes y Redondela a participar en esta lucha social.
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- Tal día como hoy hace 39 años una gran nevada paralizó Vigo
- Fisios, nutricionistas y centros de estética de Vigo ya cobran a los pacientes que piden cita y no aparecen
- Salva la vida tras quedar destrozado su coche en una salida de vía en la Autovía do Morrazo
- Davila 15/01/2026