La Plataforma pola Sanidade Pública convoca una asamblea en Redondela

La Asamblea pola Sanidade Pública de Redondela convoca para este lunes, día 19, una reunión a las 19.30 horas en el Multiusos de A Xunqueira en la que se seguirá informando a la ciudadanía sobre la situación actual da Área Sanitaria de Vigo y más en concreto de la comarca de Redondela, así como de las próximas movilizaciones que habrá tanto en el área de Vigo como a nivel autonómico, como manifestación convocada para el próximo 1 de febrero en Santiago para seguir reclamando «o noso dereito a unha sanidade pública digna e de calidade», afirman.

La reunión del lunes en Redondela contará con la participación de la representante de SOS-Sanidade-Vigo, Purificacion López Allo.

La plataforma redondelana hace un llamamiento tanto a los profesionales de la sanidad como a los usuarios de los centros de salud de Chapela, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes y Redondela a participar en esta lucha social.