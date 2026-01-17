Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Plataforma pola Sanidade Pública convoca una asamblea en Redondela

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Asamblea pola Sanidade Pública de Redondela convoca para este lunes, día 19, una reunión a las 19.30 horas en el Multiusos de A Xunqueira en la que se seguirá informando a la ciudadanía sobre la situación actual da Área Sanitaria de Vigo y más en concreto de la comarca de Redondela, así como de las próximas movilizaciones que habrá tanto en el área de Vigo como a nivel autonómico, como manifestación convocada para el próximo 1 de febrero en Santiago para seguir reclamando «o noso dereito a unha sanidade pública digna e de calidade», afirman.

La reunión del lunes en Redondela contará con la participación de la representante de SOS-Sanidade-Vigo, Purificacion López Allo.

La plataforma redondelana hace un llamamiento tanto a los profesionales de la sanidad como a los usuarios de los centros de salud de Chapela, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes y Redondela a participar en esta lucha social.

