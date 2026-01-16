La reforma del entorno del Concello de Soutomaior creará una nueva plaza

El entorno de la Casa Consistorial de Soutomaior cambiará de imagen para transformarse en un nuevo núcleo de centralidad en el municipio. Unas obras que comenzarán la próxima semana y que contempla la reforma del salón de plenos y el acondicionamiento de la plaza situada junto al edificio municipal.

Así lo confirmaron ayer el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, y el concejal de Obras e Infraestruturas, Pablo Garrido, tras mantener una reunión previa al inicio de los trabajos que humanizarán los alrededores del Concello. Un acto que tuvo como fin coordinar el arranque de la actuación y en el que también estuvieron presentes los directores de obra, Cendón y Vázquez, y la empresa adjudicataria de la obra Di Arancia Arquitectura S.L.

La reforma permitirá transformar la plaza situada al lado de la Casa Consistorial, que se sumará a los núcleos de centralidad creados el pasado año en la Carreira dos Bolos del barrio de A Pedreira; la Praza da Aldea en Arcade de Riba y a los trabajos de humanización que están a punto de finalizar en la zona de Val-Sobral.

Reunión previa al inicio de las obras del entorno del Concello de Soutomaior. / FdV

Con este nuevo proyecto el gobierno local llevará a cabo la humanización de toda la acera ubicada frente al edificio municipal, así como el espacio que da acceso al salón de plenos desde el exterior del edificio consistorial, en la actualidad una zona de aparcamiento que ahora pasará a ser una plaza. También se incluirán nuevos elementos y mobiliario urbano, como bancos y árboles, que hagan más amable el ámbito y pongan en valor la arquitectura del edificio original de la Casa Consistorial.

El proyecto, redactado por el estudio Cendón-Vázquez arquitectos, también incluye la reforma del salón de plenos para que se puedan desarrollar, además de las sesiones plenarias, otros actos institucionales como las bodas civiles. Durante el tiempo en el que se realicen los trabajos el salón de plenos se trasladará provisionalmente a la Casa da Cultura Rexina Míguez Noval.

La actuación fue adjudicada a la empresa Di Arancia Arquitectura S.L. por un importe de 215.000 euros. Las obras se financiarán con cargo al Plan +Provincia de la Diputación Provincial y también contarán con fondos propios de las arcas municipales de Soutomaior.