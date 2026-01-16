Moreira celebra sus fiestas en honor a San Sebastián

El barrio de Moreira, en Soutomaior, tiene todo preparado para celebrar este fin de semana tres días de fiestas en honor a San Sebastián.

Los actos arrancan mañana sábado por la noche con una verbena, a partir de las 22.00 horas, amenizada por las orquestas La Ocaband y 3.Com.

El domingo, a las 18.00 horas, tendrá lugar la actuación del grupo folclórico y pandereteiras As Abeleiras de Alxán.

El día grande será el próximo martes, día 20, con la celebración a las 12.00 horas de la misa solemne en honor a San Sebastián en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Soutomaior.Al finalizar los actos religiosos habrá una tirada de fuegos y la actuación del grupo de gaitas Foula.

Por último, a las 20.00 horas, tendrá lugar una chocolatada que estará amenizada por la actuación de Marcela.