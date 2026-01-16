Moreira celebra sus fiestas en honor a San Sebastián
Arrancan mañana con la orquesta La Ocaband
El barrio de Moreira, en Soutomaior, tiene todo preparado para celebrar este fin de semana tres días de fiestas en honor a San Sebastián.
Los actos arrancan mañana sábado por la noche con una verbena, a partir de las 22.00 horas, amenizada por las orquestas La Ocaband y 3.Com.
El domingo, a las 18.00 horas, tendrá lugar la actuación del grupo folclórico y pandereteiras As Abeleiras de Alxán.
El día grande será el próximo martes, día 20, con la celebración a las 12.00 horas de la misa solemne en honor a San Sebastián en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Soutomaior.Al finalizar los actos religiosos habrá una tirada de fuegos y la actuación del grupo de gaitas Foula.
Por último, a las 20.00 horas, tendrá lugar una chocolatada que estará amenizada por la actuación de Marcela.
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego