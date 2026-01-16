Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reto Desconexión Digital GaliciaAccidente Policías Nacionales VigoTropas españolas GroenlandiaInstagram Vigo 2016Julio IglesiasCelta 100 goles
instagramlinkedin

Moreira celebra sus fiestas en honor a San Sebastián

Arrancan mañana con la orquesta La Ocaband

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

El barrio de Moreira, en Soutomaior, tiene todo preparado para celebrar este fin de semana tres días de fiestas en honor a San Sebastián.

Los actos arrancan mañana sábado por la noche con una verbena, a partir de las 22.00 horas, amenizada por las orquestas La Ocaband y 3.Com.

El domingo, a las 18.00 horas, tendrá lugar la actuación del grupo folclórico y pandereteiras As Abeleiras de Alxán.

El día grande será el próximo martes, día 20, con la celebración a las 12.00 horas de la misa solemne en honor a San Sebastián en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Soutomaior.Al finalizar los actos religiosos habrá una tirada de fuegos y la actuación del grupo de gaitas Foula.

Por último, a las 20.00 horas, tendrá lugar una chocolatada que estará amenizada por la actuación de Marcela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents