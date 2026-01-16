Guillermo García recibe el diploma Orgullo Redondelán
El Concello de Redondela realizó ayer un acto de homenaje al deportista local Guillermo García Alonso, de 15 años, por sus éxitos logrados nivel nacional y autonómico esta temporada. El joven redondelano, que recibió de la alcaldesa el diploma Orgullo Redondelán y la insignia del Concello, se impuso en 2025 en la Copa de España de ciclocross en categoría cadete, también fue primero en el Campeonato gallego de XCO en cadetes y tercero en el Campeonato de España de ciclocross en categoría cadete.
