Guillermo García recibe el diploma Orgullo Redondelán

Guillermo García recibe el diploma Orgullo Redondelán | FDV

Guillermo García recibe el diploma Orgullo Redondelán | FDV

El Concello de Redondela realizó ayer un acto de homenaje al deportista local Guillermo García Alonso, de 15 años, por sus éxitos logrados nivel nacional y autonómico esta temporada. El joven redondelano, que recibió de la alcaldesa el diploma Orgullo Redondelán y la insignia del Concello, se impuso en 2025 en la Copa de España de ciclocross en categoría cadete, también fue primero en el Campeonato gallego de XCO en cadetes y tercero en el Campeonato de España de ciclocross en categoría cadete.

