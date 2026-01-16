El club Casa Paco recopila 300 kilos de alimentos para Cáritas

El club de fútbol Casa Paco 81 recopiló durante su campaña solidaria «Operación Kilo» de Nadal un total de 300 kilos de alimentos no perecederos, que fueron entregados a Cáritas Parroquial de Redondela e Vilavella para su distribución entre las familias necesitadas del municipio. El responsable de Cáritas, Manuel Araújo, agradeció la iniciativa al presidente de Casa Paco, Manuel Conde.