Redondela planta cara al desempleo

Con el objetivo de mejorar la formación de las personas desempleadas para facilitarles su incorporación al mercado laboral, el Concello de Redondela ha iniciado la octava edición de su Programa Integrado de Emprego (PIE). Una iniciativa en la que participan un centenar de vecinos del municipio con dificultades para lograr un puesto de trabajo por distintas causas, como pueden ser la falta de formación o una edad avanzada, entre otras.

El plan fue presentado ayer en el auditorio del Multiusos de A Xunqueira por la alcaldesa, Digna Rivas, acompañada por el concejal de Emprego, Alberto Álvarez, y la responsable del programa Belén Oblanca. Entre las cien personas participantes en el nuevo programa de empleo existen diferentes perfiles de personas desempleadas: jóvenes menores de 30 años, mayores de 52, parados de larga duración, personas con discapacidad, vecinos en riesgo de exclusión social, entre otros.

La regidora les dio la bienvenida al programa y les felicitó por sumarse a esta iniciativa «porque todos e todas tedes un gran potencial e co voso esforzo e a formación que ides recibir será posible acadar o obxectivo de atopar un emprego». Rivas reconoció que «non será doado», pero se mostró convencida de que lo lograrán «con gañas e esforzo». Como ejemplo, la alcaldesa expuso los datos logrados en el programa celebrado el pasado año, en el que «se superou amplamente o obxectivo de inserción laboral», ya que un total de 85 participantes lograron un contrato de trabajo en sectores como la industria de la automoción, logística, servicios y comercio.

Amplia formación

Los participantes reciben formación en nuevas tecnologías e idiomas, técnicas de busca de trabajo, orientación laboral y también pueden realizar prácticas en empresas. Las acciones tienen siempre en cuenta las demandas del mercado laboral de la comarca, así como las características profesionales de los participantes. El programa de este año incluye también las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial, que se emplearán para analizar puestos de trabajo, buscar ofertas de empleo, crear curriculums profesionales o preparar entrevistas de trabajo. El contacto directo con el mundo laboral es otra de las ventajas de la programación, con visitas guiadas a las empresas, jornadas de puertas abiertas, masterclass, asistencia a ferias de empleo, etc.

Los participantes tuvieron la oportunidad de asistir ayer a la charla titulada «Ferramentas de coaching e técncias motivacionais para a busca de emprego», a cargo de la asesora Carol Juárez, experta en emprendimiento.

El programa, con un presupuesto de 256.000 euros, está financiado por la Consellería de Emprego y el Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo con cofinanciación del Concello de Redondela.