La parroquia de Amoedo celebra su fiesta de San Amaro
La orquesta Saudade y el grupo A Resaca de Masiel amenizarán hoy la verbena
La parroquia de Amoedo, en Pazos de Borbén, celebra hoy jueves su fiesta en honor a San Amaro, que contará con una verbena a partir de las 20.00 horas amenizada por la orquesta Saudade y el grupo A Resaca de Masiel.
La jornada también estará marcada por las actividades de carácter religioso con la celebración de misas solemnes cada hora durante toda la mañana en la iglesia parroquial, desde las 9.00 hasta las 13.00 horas. Tras esta última partirá la procesión en la que la imagen del santo recorrerá las inmediaciones del templo acompañada por los fieles, junto con a la Banda de Música Municipal de A Lama. Los actos religiosos finalizarán a las 18.00 horas con la celebración de la última misa del día.
La verbena arrancará a las 20.00 horas en un recinto cubierto por una gran carpa ante la previsión de lluvia.
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo
- Los inquilinos «se alejan» del centro en Vigo: los contratos firmados se concentran cada vez más en los barrios
- La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo
- La CNMC multa con 1,2 millones a la viguesa I.C.O.N por golpear el mercado de los productos de peluquería