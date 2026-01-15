La parroquia de Amoedo celebra su fiesta de San Amaro

La parroquia de Amoedo, en Pazos de Borbén, celebra hoy jueves su fiesta en honor a San Amaro, que contará con una verbena a partir de las 20.00 horas amenizada por la orquesta Saudade y el grupo A Resaca de Masiel.

La jornada también estará marcada por las actividades de carácter religioso con la celebración de misas solemnes cada hora durante toda la mañana en la iglesia parroquial, desde las 9.00 hasta las 13.00 horas. Tras esta última partirá la procesión en la que la imagen del santo recorrerá las inmediaciones del templo acompañada por los fieles, junto con a la Banda de Música Municipal de A Lama. Los actos religiosos finalizarán a las 18.00 horas con la celebración de la última misa del día.

La verbena arrancará a las 20.00 horas en un recinto cubierto por una gran carpa ante la previsión de lluvia.