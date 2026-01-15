El concurso de maquetas Millo Verde abre la inscripción

La Asociación Cultural Millo Verde abrió ayer —hasta el 1 de marzo— el plazo de inscripción para el XVIII Concurso de Maquetas Millo Verde, en el que se admiten trabajos de cualquier estilo musical de grupos o solistas con residencia en Galicia que no hayan publicado ningún disco mediante contrato discográfico. También se permiten artistas que hayan editado singles, EPs o participado en discos recopilatorios.

Las maquetas deben constar de tres canciones de composición propia y, de forma opcional, de un vídeo. Junto al material musical deberá enviarse una breve reseña biográfica con los datos del grupo al correomaketas@milloverde.org.