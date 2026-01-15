La biblioteca de Soutomaior incrementa un 13% sus usuarios

La Biblioteca Municipal Luís Seoane de Soutomaior cerró 2025 con un incremento en las cifras de usuarios. Según los datos facilitados, durante el pasado año se realizaron un total de 207 carnés nuevos: 75 infantiles, 18 juveniles y 114 de personas adultas. Y el número el número total de préstamos se situó en 12.070.

Las cifras mejoran las de 2024, en el que se hicieron un total de 183 carnés nuevos —53 infantiles, 39 juveniles y 91 de adultos—, mientras que los préstamos se situaron en 11.063. Por tanto, el año pasado se produjo un incremento del 13% en relación a nuevos usuarios, situando el total actual en 3.686 inscritos, y subieron los préstamos en más de 1.000, por lo que aumentó el servicio en un 9% respecto a 2024.

La concejala de Cultura, Silvia Cernadas, mostró su satisfacción por los datos positivos y señaló que «é un orgullo pechar un 2025 récord se atendemos a cifras de persoas usuarias, número de préstamos e premios. Pero nada disto sería posible sen a participación dos veciños, aos que agora queremos desafiar a encher o 2026 de boas lecturas e a que sigan convertendo a nosa biblioteca nun auténtico referente cultural da contorna», resaltó.

«Desafío Lector»

Por otra parte, el Concello de Soutomaior ha puesto en marcha la iniciativa «Desafío Lector», que se desarrollará durante todo el año hasta el 11 de diciembre. Esta actividad dirigida a todas las edades nace para potenciar el hábito de lectura, dar a conocer nuevos autores y géneros literarios, y mejorar la comprensión lectora para estimular el pensamiento crítico y la creatividad. Para ello desde la biblioteca irán marcando retos que deberán cumplir.