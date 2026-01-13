Redondela imparte en los institutos un taller de sexualidad y afectividad

Redondela es consciente de la importancia de formar a los jóvenes en sexualidad y la afectividad. Con este objetivo la Concejalía de Igualdade desarrolla desde hace años un amplio programa de información y sensibilización, con diferentes formatos, dirigidos al alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, con contenidos adaptados a las edades de cada grupo.

Una de estas iniciativas se desarrolló ayer en el IES Mendiño, donde la educadora y técnica en Igualdade Lucía Pereda impartió la charla «Falemos de sexo», a la que asistió el alumnado de Secundaria y también estuvieron presentes la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, y la edil de Igualdade, Iria Vilaboa.

Uno de los puntos en los que se incidió es en los estudios que revelan que el consumo de pornografía comienza cada vez a edades más tempranas en la infancia y en la adolescencia. «Son datos que nos preocupan e, malia non ser unha competencia municipal, realizamos desde hai anos estes obradoiros», explica Rivas, que subraya que el objetivo es ofrecer a los escolares «información veraz e unha educación afectivo-sexual adaptada a cada grupo de idade».

Según la experiencia de años anteriores de este programa educativo, la mayoría del alumnado considera la pornografía «unha industria coma outra calquera» y que la explotación de mujeres «é unha forma lícita de gañar cartos». La mitad de los jóvenes piensa también que la pornografía es tan solo «entretemento» y tres de cada diez lo consideran «unha ferramenta adecuada para explorar a sexualidade tanto propia como da parella», señala Iria Vilaboa. «Os datos fan necesario seguir traballando co alumnado nas aulas desde unha perspectiva de xénero», considera la edil.