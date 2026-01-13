Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visitas al médicoVigo apaga su NavidadBrotes verdes incendios GaliciaVigo VerticalRobos viviendas VigoSevilla-Celta
instagramlinkedin

Redondela imparte en los institutos un taller de sexualidad y afectividad

Los alumnos del IES Mendiño asisten a la conferencia «Falemos de sexo»

Digna Rivas, ayer, durante la charla en el IES Mendiño. | FdV

Digna Rivas, ayer, durante la charla en el IES Mendiño. | FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Redondela es consciente de la importancia de formar a los jóvenes en sexualidad y la afectividad. Con este objetivo la Concejalía de Igualdade desarrolla desde hace años un amplio programa de información y sensibilización, con diferentes formatos, dirigidos al alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato, con contenidos adaptados a las edades de cada grupo.

Una de estas iniciativas se desarrolló ayer en el IES Mendiño, donde la educadora y técnica en Igualdade Lucía Pereda impartió la charla «Falemos de sexo», a la que asistió el alumnado de Secundaria y también estuvieron presentes la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, y la edil de Igualdade, Iria Vilaboa.

Uno de los puntos en los que se incidió es en los estudios que revelan que el consumo de pornografía comienza cada vez a edades más tempranas en la infancia y en la adolescencia. «Son datos que nos preocupan e, malia non ser unha competencia municipal, realizamos desde hai anos estes obradoiros», explica Rivas, que subraya que el objetivo es ofrecer a los escolares «información veraz e unha educación afectivo-sexual adaptada a cada grupo de idade».

Según la experiencia de años anteriores de este programa educativo, la mayoría del alumnado considera la pornografía «unha industria coma outra calquera» y que la explotación de mujeres «é unha forma lícita de gañar cartos». La mitad de los jóvenes piensa también que la pornografía es tan solo «entretemento» y tres de cada diez lo consideran «unha ferramenta adecuada para explorar a sexualidade tanto propia como da parella», señala Iria Vilaboa. «Os datos fan necesario seguir traballando co alumnado nas aulas desde unha perspectiva de xénero», considera la edil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents