El puente medieval de Ponte Sampaio cierra al tráfico por obras hasta marzo
Los trabajos consisten en la sustitución del actual pavimento asfáltico en los accesos por un nuevo firme de pizarra granítica
Los peatones podrán seguir pasando pese a los trabajos
El puente medieval de Ponte Sampaio, la principal vía de comunicación entre los núcleos urbanos de Arcade y Ponte Sampaio, permanecerá cerrado al tráfico durante al menos seis semanas. La restricción del paso de vehículos, que comenzó ayer, se produce ante la nueva fase de las obras de rehabilitación del histórico viaducto que impulsa la Xunta de Galicia, que comenzó en los últimos meses del pasado año con la instalación de una nueva iluminación ornamental para realzar la figura de esta infraestructura de piedra en la desembocadura del río Verdugo.
La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas comunicó el cierre al tráfico a los dos concellos afectados, Soutomaior y Pontevedra, explicando que la duración mínima de los trabajos será de un mes y medio, por lo que hasta principios de marzo no se prevé que los coches puedan volver a circular por el puente. Como alternativa para la conexión viaria entre Arcade y Ponte Sampaio quedará la carretera N-550, aunque el puente medieval se mantendrá durante todo el tiempo abierto para el paso de los peatones.
Las obras consistirán en la sustitución del actual pavimento asfáltico por un nuevo firme de pizarra granítica en los tramos de la carretera PO-264 que conectan con la infraestructura. Esta actuación se complementará con un acondicionamiento paisajístico que incluirá la plantación de césped en las zonas adyacentes.
Un punto estratégico en el Camino de Santiago
El puente de Ponte Sampaio, uno de los principales valores patrimoniales de los núcleos de Arcade y Ponte Sampaio, supone un punto estratégico en el Camino Portugués, por el que miles de peregrinos cruzan cada año el río Verdugo en su ruta a Santiago. Sin embargo, las obras en el entorno del antiguo viaducto no supondrán un trastorno para el peregrinaje, ya que los peatones podrán seguir pasando por la zona. Esta infraestructura también es fundamental para los residentes en Arcade y Ponte Sampaio.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Davila 11/01/2026
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo a las puertas de un hospital de Vigo
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años