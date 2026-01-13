El puente medieval de Ponte Sampaio cierra al tráfico por obras hasta marzo

El puente medieval de Ponte Sampaio, la principal vía de comunicación entre los núcleos urbanos de Arcade y Ponte Sampaio, permanecerá cerrado al tráfico durante al menos seis semanas. La restricción del paso de vehículos, que comenzó ayer, se produce ante la nueva fase de las obras de rehabilitación del histórico viaducto que impulsa la Xunta de Galicia, que comenzó en los últimos meses del pasado año con la instalación de una nueva iluminación ornamental para realzar la figura de esta infraestructura de piedra en la desembocadura del río Verdugo.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas comunicó el cierre al tráfico a los dos concellos afectados, Soutomaior y Pontevedra, explicando que la duración mínima de los trabajos será de un mes y medio, por lo que hasta principios de marzo no se prevé que los coches puedan volver a circular por el puente. Como alternativa para la conexión viaria entre Arcade y Ponte Sampaio quedará la carretera N-550, aunque el puente medieval se mantendrá durante todo el tiempo abierto para el paso de los peatones.

El acceso al puente desde Arcade cerrado al tráfico. / C.S.

Las obras consistirán en la sustitución del actual pavimento asfáltico por un nuevo firme de pizarra granítica en los tramos de la carretera PO-264 que conectan con la infraestructura. Esta actuación se complementará con un acondicionamiento paisajístico que incluirá la plantación de césped en las zonas adyacentes.