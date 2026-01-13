Adiós al bar Niza de Redondela

El centro de Redondela pierde uno de sus locales de referencia dedicado a los vinos, tapas y bocadillos. El bar Niza, ubicado en la calle Pai Crespo, ha cerrado sus puertas por jubilación de su propietario, Luis Outarelo Justo, después de 47 años de trabajo en el establecimiento que abrió con sus padres en 1979 a los pies del antiguo viaducto de Madrid, en pleno trazado urbano del Camino de Santiago.

El establecimiento, que apenas ha cambiado su decoración a lo largo del tiempo, destacó desde sus inicios como una de las mejores bocaterías de la villa. Cada día, cientos de trabajadores de la antigua fábrica textil de Regojo acudían a reponer fuerzas tras la jornada, donde disfrutaban de sus exquisitos bocatas de jamón asado, calamares y tortilla de patatas, las tres especialidades que le dieron fama, junto con las empanadillas caseras.

«Llegábamos a las siete de la mañana y nos poníamos a elaborar todo. Mi madre amasaba las empanadillas y yo iba preparando los bocadillos. Llegábamos a cubrir la pared del fondo del local de una montaña de bocatas porque cuando llegaban los trabajadores era una avalancha», recuerda Luis.

En aquellos tiempos el local también despachaba mucho vino del país que adquiría en las bodegas de la zona, sobre todo de Reboreda, Quintela y Ventosela. «Los días más fuertes eran los días de feria, donde también servíamos callos con el vino y mucha gente nos los encargaba para llevar a casa».

Luis puede presumir de haber tenido siempre una clientela fiel que acudía casi cada día al local. «Algunos ya son más que amigos, esto es una familia porque pasaban muchas horas en el bar. Yo siempre digo que trabajar detrás de la barra es como hacer un máster en psicología, porque todos te cuentan su vida, sus problemas... Es como si fuéramos sus confidentes. Sabía más de la vida de muchos de mis clientes que de la de mi propia familia», admite.

Luis Outarelo tras la barra. / A. PINACHO

Las jornadas de trabajo en el bar eran interminables, más que de sol a sol. «Desde 2013 estaba yo solo, así que llegaba a las siete y media para ir haciendo tortillas, las empanadillas y preparar los desayunos. Y estaba casi sin parar hasta que bajaba la persiana entre las once y las doce de la noche, pero aún tenía que quedarme una hora más para recoger y limpiar todo para el día siguiente. Así que muchos días hasta la una de la madrugada no me iba. Ser el propietario de un bar es un trabajo muy esclavo, apenas veía a mi mujer y solo descansaba los domingos, que cerraba porque no quise pagar el fútbol en la televisión. Y creo que fue la mejor decisión de mi vida», apunta.

Pese a las horas y horas de trabajo diario, asegura que siempre fue feliz tras la barra. «Esta era mi pasión, creo que soy un afortunado porque he trabajado en lo que me gustaba. Y creo que eso también lo percibían los clientes. Incluso tenía ganas de seguir, pero creo que ya es el momento de descansar y dedicarle tiempo a mi mujer», justifica.

Aunque su clientela habitual eran vecinos del entorno, en los últimos tiempos vio como su clientela se fue incrementando con el auge del Camino de Santiago, que pasa por la puerta del local. «Siempre tuvimos peregrinos, pero desde el 2004 el crecimiento ha sido espectacular. No hay más que ver la cantidad de albergues que se han abierto en la localidad, y esto le ha dado mucha vida a la hostelería. Desde Semana Santa hasta el inicio del otoño es una afluencia constante. Cada día tenía a muchos a las ocho de la mañana en la puerta del bar esperando a que abriese la persiana. Por aquí han pasado de todos los lugares de España y de todas las nacionalidades, muchos portugueses, ingleses, italianos, pero también brasileños, coreanos y hasta australianos. Y siempre quedaban encantados, les ayudabas con cualquier cosa y eran muy agradecidos», comenta.

En este sentido cuenta una anécdota con unos peregrinos vallisoletanos que hace dos décadas pasaban su luna de miel recorriendo la ruta jacobea. «Llegaron un día que estaba todo cerrado, no encontraban dónde comer, y me pidieron que les hiciera cualquier cosa porque llevaban todo el día caminando. Les preparé una tortilla de patatas, unos calamares y una ensalada con productos de la huerta de casa y quedaron encantados. Tanto, que en 2024 regresaron junto a su hijo durante un viaje por Galicia porque querían que probase aquella tortilla y calamares que tanto les había gustado veinte años antes», recuerda.

Ahora, con el Niza ya cerrado, Luis dedica su tiempo libre a disfrutar de paseos por la costa de Baiona y Nigrán, donde tiene una casa con finca, y también a ver a los amigos. «Todavía no me acostumbro porque esto es como si después de estar toda una vida enjaulado te sacan y no sabes dónde ir», pero asegura que no se aburrirá. Le toca disfrutar de la vida fuera del bar.