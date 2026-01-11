Redondela invertirá este año dos millones en obras de mejora del rural
Los proyectos fueron pactados con los consellos parroquiales para acondicionar 65 viales
«Son los propios colectivos los que conocen las necesidades de su entorno», defiende la alcaldesa
El Ayuntamiento de Redondela ha acordado con los consellos parroquiales del municipio un plan de inversiones para el año 2026 que supera los dos millones de euros y que permitirá acondicionar un total de 65 caminos municipales en las catorce parroquias del municipio.
El programa fue aprobado por unanimidad por todos los consellos parroquiales y responde, según el gobierno local, a las principales necesidades detectadas en cada territorio. La alcaldesa, Digna Rivas, explicó que las actuaciones están orientadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la cohesión territorial, subrayando que «son los propios colectivos parroquiales los que mejor conocen y valoran las necesidades reales de su entorno».
Rivas destacó que los proyectos han sido consensuados con el movimiento vecinal y priorizados en función de sus demandas, lo que permite dar una respuesta directa a las peticiones trasladadas desde las parroquias. En la misma línea, el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, señaló que el plan «recoge las demandas acumuladas a lo largo de los últimos años en las sesiones de todos los consellos parroquiales».
Las obras se financiarán con cargo al remanente de Tesorería correspondiente al ejercicio 2025 y la propuesta será elevada al pleno de la Corporación para su aprobación definitiva, indican desde el Concello de Redondela.
Entre las actuaciones previstas figuran mejoras en vías como la calle Estación y la Subida ao Picoto, en Chapela; los caminos de A Milixosa y Os Lagos, en Cabeiro; As Telleiras y O Fixón, en Vilar; O Casal y Os Tereixos, en Reboreda; la Subida a Trasmañó y el camino de A Cabadesa, en Trasmañó; A Costeira y Verdeal, en Quintela; O Quintán y A Moscalleira, en Cedeira; As Patelas y Miñoteira-Estrada Fontecova, en Ventosela; o los caminos de A Furna, Eido de Andrea, Panquente y Fonte do Rial, en Cesantes, entre otros. El plan también incluye actuaciones en Negros, O Viso, Saxamonde y el núcleo urbano de Redondela.
El Concello añade que con este plan pretende avanzar en la mejora de la red viaria municipal y reforzar el equilibrio territorial entre las distintas parroquias del municipio.
