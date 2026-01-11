El PP de Redondela critica el balance del gobierno local de Rivas

El Partido Popular de Redondela ha criticado duramente la gestión del gobierno municipal al cumplirse cerca de mil días del mandato bipartito, calificando este periodo como una «pérdida total y absoluta» y lamentando la ausencia de cualquier signo de recuperación de cara a este año 2026. Los populares consideran «surrealista» que la alcaldesa, Digna Rivas, presuma de los servicios sociales en su balance anual, al tratarse de una de las áreas más cuestionadas por los vecinos y cuya responsable fue incluso reprobada en el pleno.

El portavoz del PP, Javier Bas, aseguró que el balance presentado por la regidora es propio de un municipio pequeño y no del cuarto de la provincia, denunciando la falta de proyectos estratégicos, el abandono de las parroquias y la inexistencia de infraestructuras clave como el auditorio, el mercado, el pabellón, la escuela infantil de Chapela, el paseo de Cesantes o las instalaciones de atletismo.

Además, criticó la mala gestión económica del Concello y el aumento de la tasa de basura, subrayando que, a su juicio, solo un gobierno liderado por el Partido Popular podría revertir la situación actual del municipio.