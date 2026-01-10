Un trail unirá los castillos de Sobroso y Soutomaior
La prueba combinará deporte y patrimonio en un entorno natural y será en abril
La Diputación de Pontevedra avanza en la organización de la prueba deportiva «Entre Castelos Rías Baixas», un trail running que unirá en abril los castillos de Sobroso y Soutomaior. «Queremos impulsar esta primera edición con la mirada puesta en consolidar esta prueba y convertirla en una referencia que combine deporte, patrimonio y puesta en valor del entorno natural de las Rías Baixas», destaca el presidente provincial, Luis López.
Además del trial para adultos, se prevé también la organización de una andaina popular, una carrera infantil y diferentes actividades deportivas. Ya se ha realizado una evaluación del terreno y de los puntos de interés del recorrido. También se ha diseñado el itinerario preliminar de la ruta y se está trabajando en el definitivo para tramitar los permisos, garantizar la seguridad, el respeto por el entorno natural y la coordinación con los agentes implicados.
