Redondela evita vertidos ilegales con un plan de reciclaje rural

El Concello de Redondela mantendrá este año un plan que evitar vertederos incontrolados en espacios rurales a través de un servicio de punto limpio móvil para facilitar a la ciudadanía la correcta gestión y reciclaje de residuos en las parroquias del municipio. Actualmente, el Concello dispone de dos unidades móviles que recorren de forma periódica todas las parroquias, permaneciendo dos semanas en cada localización para acercar este servicio gratuito a los vecinos y vecinas, informan desde el Concello.

Las concejalías de Infraestruturas e Sostibilidade y de Medio Ambiente promueven activamente el uso de estos puntos limpios móviles por su importancia para mantener una Redondela más limpia y sostenible, destacando la necesidad de la colaboración ciudadana. El gobierno local realiza un balance «muy positivo» del funcionamiento del servicio, ya que permite recoger además una gran cantidad de residuos que, de otro modo, acabarían en la planta de Sogama, favoreciendo así su reciclaje adecuado.

Entre los residuos que se pueden depositar en los puntos limpios móviles se encuentran pequeños electrodomésticos, teléfonos móviles y tabletas, material informático, cargadores y auriculares, pilas y baterías, CDs, cartuchos y tóner de impresoras, radiografías, lámparas y fluorescentes, cápsulas de café, material de escritura, aerosoles, pintura, plásticos que no sean envases, juguetes y piezas textiles, entre otros.

Durante el mes de enero, los puntos limpios móviles estarán ubicados en distintos puntos del municipio. Hasta el 11 de enero se encuentran en el aparcamiento del pabellón municipal de Chapela y en la explanada del convento de Trasmañó. Del 12 al 25 de enero estarán en Cedeira, en el aparcamiento contiguo a la pista deportiva, y en el Centro Cultural San Xoán de Cabeiro. Del 26 de enero al 8 de febrero se trasladarán a Vilar y a Quintela, concretamente al aparcamiento del nuevo Centro Cultural de Quintela. El calendario completo con las localizaciones de todo el año puede consultarse en la web municipal y en las redes sociales del Concello de Redondela.

Este servicio se complementa con los seis «minipuntos limpios» instalados en varias calles de Redondela y Chapela, destinados a la recogida de pequeños objetos como cartuchos, cargadores, pilas o baterías. Están situados en las calles Alfonso XII, Ernestina Otero, Ribeira y Santa Mariña de Redondela, así como en las avenidas de Redondela y de Vigo en Chapela.

Por último, para residuos voluminosos como muebles, colchones o electrodomésticos, el Concello ofrece un servicio gratuito de recogida puerta a puerta.