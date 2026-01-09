Soutomaior activa el Plan Especial que permite 53 viviendas en A Muxeira

El Gobierno de Soutomaior, que dirige Manuel Lourenzo Sobral (BNG), ha dado luz verde de forma inicial al Plan Especial que permite construir 53 viviendas a pocos metros de la costa, en un edificio de bajo, dos alturas y aprovechamiento bajo cubierta. Su ubicación estratégica en la parcela permitirá que, en su mayor parte, las viviendas tengan vistas a la ría y se sitúen a muy pocos metros de la playa de O Muelle, en Arcade.

El PERI, aprobado en diciembre por la Junta de Gobierno y que se encuentra hasta el 2 de marzo en periodo de alegaciones, contempla 1.004 metros cuadrados de viario en la zona más alejada de la línea de costa, una reserva de suelo para equipamiento público de 1.018 metros cuadrados —que los redactores del plan proponen destinar o incrementar como superficie de espacio verde público— y una zona verde de 1.730 metros cuadrados entre la edificación y la costa.

El edificio a construir será un único bloque en forma de T imperfecta, con un total de 2.851,49 metros cuadrados. Se incluye una pequeña zona de uso comercial, destinándose el resto del espacio a viviendas, de las cuales tres contarán con algún tipo de protección.

. / Hugo Barreiro

Según la memoria del plan, consultada por FARO, el objetivo primordial de este desarrollo urbanístico es cambiar el uso actual —industrial, ya que la parcela está ligada a la industria de Porcelanas Arcadia— «por outro máis axeitado, como é o residencial, e ademais liberar espazo na fronte litoral que se destinará a espazos libres», aseguran.

Según el estudio, este PERI corrige el impacto negativo que supone la fábrica de Porcelanas Arcadia en su estado actual. «No referido ao propio ámbito, o ter sido unha parcela de uso industrial e agora carecer del e estar en situación de abandono, rodeada de uso residencial, pode considerarse un impacto paisaxístico en si mesmo, así como os anexos e instalacións que eran de utilidade no seu momento: o depósito de combustible, a torre de media tensión, os anexos á fábrica primixenia...», se indica en el proyecto.

El documento también establece la creación de 53 nuevas plazas de aparcamiento en el ámbito, 14 de las cuales serán de dominio público, así como la plantación de 53 árboles en los espacios libres y zonas verdes públicas y en el alineamiento del sistema viario propuesto.

Por otro lado, los redactores de este plan, del estudio de arquitectura Pereiro, señalan que el desarrollo del mismo supone una modificación profunda de la realidad existente y proponen medidas consideradas necesarias para alcanzar objetivos de calidad paisajística en la zona. Entre ellas figuran situar la nueva edificación en un área que permita ampliar el espacio verde vinculado al borde marítimo; interconectar los espacios libres de la nueva urbanización y los equipamientos con el espacio verde colindante y el paseo litoral; prestar especial atención a la integración de la nueva edificación en relación con el entorno desde el punto de vista de la mejora de la fachada marítima; y, entre otras medidas, utilizar especies autóctonas en los espacios libres con una distribución que contribuya al amortiguamiento visual.