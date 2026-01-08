Soutomaior programa este sábado un concierto de la Banda de Arcade

El Concello de Soutomaior pondrá este sábado, 10 de enero, el broche final a su programación de Navidad con el tradicional concierto de Reyes, a cargo de la Banda Artística de Arcade. La actuación tendrá lugar a las 20.00 horas en el Multiusos de Arcade, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Desde el Gobierno local destacan la amplia participación vecinal en todas las actividades navideñas celebradas en el municipio. Entre los eventos más concurridos recuerdan la San Silvestre, el Baile de Mayores o la Fiesta de Fin de Año con el Trío Tic Tac y Yaya DJ.