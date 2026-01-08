Redondela avanzó en servicios sociales y urbanismo en 2025, según el gobierno local

El Concello de Redondela ha cerrado el ejercicio 2025 con un balance «muy positivo», según destacó su alcaldesa, Digna Rivas, tras un año «en el que se pusieron en marcha nuevos servicios sociales de carácter pionero y se impulsaron importantes proyectos urbanísticos en el municipio», dijo. La regidora subrayó que el gobierno local trabajó «sin descanso» y que los resultados «así lo demuestran».

Uno de los ejes centrales del balance municipal ha sido el refuerzo de las políticas sociales, especialmente dirigidas a las personas más vulnerables. Rivas se mostró especialmente satisfecha con la puesta en marcha del servicio de «Atención y cuidado inmediato» para apoyar a las víctimas de violencia machista, un recurso disponible los 365 días del año. Este programa permite atender a hijos e hijas, así como a personas mayores dependientes a cargo de las mujeres víctimas, facilitando una respuesta rápida en situaciones de emergencia. Además, el Concello ultima un acuerdo para ofrecer una alternativa habitacional a aquellas mujeres que se vean obligadas a abandonar su domicilio.

En el ámbito del «Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF por sus siglas en gallego)», Redondela se situó entre los primeros municipios en firmar un protocolo específico para proteger a las trabajadoras del servicio. El acuerdo, suscrito con sindicatos y con la empresa concesionaria, establece medidas de prevención y actuación ante situaciones de riesgo, adelantándose a la normativa autonómica. La alcaldesa defendió la relevancia de este protocolo al señalar que las cuidadoras “no pueden trabajar con miedo” y tienen derecho a interrumpir el servicio si detectan una situación peligrosa.

En materia urbanística, la alcaldesa señaló que el Concello ha impulsado actuaciones de gran calado. Entre ellas destaca la «compra de Villa Elisa», un edificio emblemático que pasa a ser patrimonio público y que albergará la futura biblioteca municipal, además de servicios culturales y un jardín abierto a la ciudadanía. En el centro de la villa se actuó también en la zona del Salgueiral, mejorando la seguridad peatonal.

Durante 2025 se completó además el «segundo tramo de la Vía Verde en Chapela», una intervención que mejora la movilidad y crea nuevos espacios de ocio y descanso, y se iniciaron las obras de reforma del «campo municipal de Santa Mariña», cuyas instalaciones presentaban un notable grado de obsolescencia.