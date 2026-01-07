Los Reyes Magos compran en Redondela

La Feira de Reis de Redondela es un evento tradicional con más de cien años de historia, de gran importancia en una época en la que las ferias eran los principales centros de distribución de las comarcas. Se trataba de un evento anual que complementaba a las mensuales y a los mercados semanales, aunque con un toque especial por celebrarse el Día de Reyes, jornada en la que podían verse las danzas de los ranchos de reis, así como la compra y venta de animales y todo tipo de objetos, algunos de ellos destinados a regalos.

«Ahora ya no es lo que era», apunta Manuel. «Yo vengo todos los años y veo que cada vez hay menos gente. Además, con el inicio de las rebajas, la gente ya no busca gangas en las ferias de estos días», añade.

A pesar del frío, ayer vendedores y vendedoras intentaban animar la jornada, y al mediodía muchas de las zonas del recinto presentaban una notable afluencia de público.

Entre los productos a la venta llamaban la atención los árboles para plantar, coincidiendo con la época idónea para la plantación. «Los árboles frutales siempre se han vendido, pero ahora tenemos algunos que no existían hace décadas, como el aguacate o el mango. Antes predominaban los melocotoneros, naranjos o limoneros», explica un vendedor. Varias personas se marcharon con árboles destinados a sus jardines o fincas.

En la feria, ropa y juguetes. | Pablo H. Gamarra

También pudieron verse algunos puestos de juguetes, poco habituales en mercadillos o ferias similares, aunque los más abundantes fueron los de ropa y complementos, donde muchas personas se detenían a comprar, rebuscar entre los productos e incluso regatear.

Con todo, esta feria anual ya no puede entenderse únicamente como un evento comercial, sino como una cita festiva del calendario, la última antes de la vuelta al colegio. Por este motivo, el Concello mantiene las actuaciones de ranchos de reis y rondallas, convirtiendo la villa en uno de los principales atractivos del área de Vigo durante esta jornada. Numerosos asistentes se detuvieron para observar las actuaciones y el paso de las rondallas, cuya espectacularidad fue aplaudida por el público situado a ambos lados del recorrido del desfile.

Actuación de una rondalla. / Pablo H. Gamarra

«Hemos venido a ver, tomar el pulpo, picar algo y disfrutar del día viendo las actuaciones, aunque al final sí hemos comprado alguna cosa», asegura María. «Yo he venido porque tenía los Reyes sin comprar», añade Lourdes. «He cogido calcetines, una bufanda y un juguete… llevo Reyes para toda la familia porque voy a comer en casa de mi madre».

El momento de mayor afluencia en la Feira de Reis de Redondela se registró en torno a las 13.00 horas. Algunos bares colgaron el cartel de completo y la zona del mercado presentaba un intenso bullicio. Poco después, la actividad fue apagándose de forma progresiva, dejando las calles más tranquilas y marcando el fin de las fiestas navideñas de este año.