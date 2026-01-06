Afectados del vial de Amoedo a Os Valos piden compromisos firmes

Un grupo de afectados y afectadas por el mal estado de la carretera provincial EP-2702 de Amoedo (Pazos de Borbén) a Os Valos (Redondela) piden a la Diputación de Pontevedra compromisos firmes ante la falta de actuaciones en este vial.

Componentes de la Plataforma por la mejora asistieron la semana pasada al pleno de la Deputación de Pontevedra para reclamar explicaciones sobre el estado de una obra que califican de «eterna y fragmentada». El colectivo vecinal mostró su malestar tras la respuesta del presidente provincial, Luis López, a una interpelación del grupo socialista sobre la ejecución de los siete kilómetros de vía que aún permanecen pendientes.

La plataforma acudió al pleno después de conocer que el estado de la carretera sería abordado en la sesión. Sin embargo, los vecinos consideran que la intervención del presidente de la Deputación supuso una «huida hacia adelante», al limitarse a confirmar el inminente inicio de la primera fase sin aportar compromisos concretos sobre el resto del trazado.

Desde el colectivo recuerdan que los trámites administrativos del proyecto se iniciaron durante el anterior mandato socialista, dejando encauzada la actuación. En este contexto, critican que el actual gobierno provincial del Partido Popular presente como un gran logro una licitación que solo contempla un kilómetro de los ocho que conforman la EP-2702.

«Pretenden justificar toda una legislatura de cuatro años con apenas un kilómetro de obra», denuncian desde la plataforma, que acusa al ejecutivo provincial de vivir «de las rentas del trabajo anterior» y de negarse a fijar un horizonte temporal para las siguientes fases.

Afirman que durante el pleno, y ante la pregunta directa sobre cuándo se ejecutarán los tramos restantes, el presidente provincial evitó pronunciarse sobre la planificación futura de la carretera. Para los vecinos, este silencio confirma que no existe un plan definido, ni presupuesto comprometido, ni voluntad política para completar la reforma integral de la vía.

Ante esta situación, la Plataforma por la mejora de la EP-2702 exige un calendario detallado por escrito de todas las fases pendientes, la consignación de partidas presupuestarias que garanticen la continuidad de las obras y una mayor transparencia en la gestión del proyecto. El colectivo advierte de que continuará con las movilizaciones y el seguimiento de los plenos provinciales hasta que la Deputación atienda sus demandas y se comprometa con la finalización total de la carretera.