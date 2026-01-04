El PP critica el retraso del campo de fútbol de Santa Mariña
El grupo municipal del Partido Popular de Redondela ha criticado el retraso en la mejora del Campo de Fútbol de Santa Mariña tras, según denuncia, seis años de abandono y un progresivo deterioro de la instalación. Los populares consideran además insuficiente la actuación prevista y reprochan la falta de planificación del gobierno local por programar las obras durante la temporada deportiva, lo que afectará al CD Choco, a unos 300 usuarios habituales y a los espectadores.
El viceportavoz del PP, Iván Crespo, señaló que desde 2019 el ejecutivo municipal no realizó inversiones relevantes ni ejecutó el proyecto existente para mejorar los vestuarios, además de haber cancelado el contrato de mantenimiento periódico que se llevaba a cabo trimestralmente. A su juicio, las obras anunciadas responden únicamente a una necesidad urgente derivada del deterioro del campo y no a una planificación a largo plazo, ya que quedan pendientes actuaciones como la renovación del césped artificial y de otros vestuarios.
