Seis carrozas de cuento escoltarán a los Reyes Magos en la cabalgata de Redondela

Los Reyes Magos no faltarán a su tradicional cita en Redondela el próximo lunes, 5 de enero. A partir de las 18.00 horas está prevista la salida de Sus Majestades desde la Plaza de Ponteareas para recorrer las calles del centro de la villa con una comitiva de seis carrozas. Estas estarán ambientadas en cuentos infantiles y, desde el Concello prometen «muchas sorpresas y animación».

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán acompañados de la Coca Simona, Alicia en el País de las Maravillas, el Cascanueces y Cenicienta, entre otros famosos personajes de cuento. Además, por primera vez, abrirá el desfile la rondalla de Ventosela.

El Concello impulsa este año una cabalgata pensada para todos los niños y niñas. Para ello, la salida de las seis carrozas desde la Plaza de Ponteareas será sin megafonía ni música, con un recorrido libre de ruidos en el primer tramo, en la calle Pai Crespo. De esta manera, las personas con trastorno del espectro autista o con sensibilidad auditiva podrán disfrutar de la cita más mágica del año. Igualmente, habrá una zona accesible al lado del Concello, reservada para personas con movilidad reducida. En ese mismo espacio se pondrá a disposición de todas las personas que lo necesiten, tapones de silicona para los oídos, automáticos y que reducen el ruido ambiental.

Otra cabalgata en Chapela

Por otro lado, Chapela contará con su propia cabalgata de Reyes, que saldrá a las 18.00 horas del Alto da Encarnación hasta Catro Pontes, y vuelta al Círculo Recreativo para recibir allí a los niños y niñas.