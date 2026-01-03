Fiesta de Reyes en el Centro de Vilar de Infesta

El Centro Cultural de Vilar de Infesta acogerá esta tarde una completa jornada dedicada a la celebración de la llegada de los Reyes Magos, pensada especialmente para la infancia y las familias de las parroquias.

A partir de las 16.30 horas, los Reyes Magos recorrerán los barrios de Vilar hasta llegar al Centro Cultural, donde recogerán las cartas de los niños y niñas y repartirán caramelos.

La programación continuará a las 18 horas con la actuación de Pakolas, dentro del tercer Ciclo Infantil de Nadal Interparroquial del Concello de Redondela, con un espectáculo infantil y familiar.

El broche de las celebraciones será mañana, domingo, con la Festa de Reis en el Centro Cultural de Vilar de Infesta, que comenzará a partir de las 23.30 horas, con DJ Anhell.