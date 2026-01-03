Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta de Reyes en el Centro de Vilar de Infesta

D. P.

Redondela

El Centro Cultural de Vilar de Infesta acogerá esta tarde una completa jornada dedicada a la celebración de la llegada de los Reyes Magos, pensada especialmente para la infancia y las familias de las parroquias.

A partir de las 16.30 horas, los Reyes Magos recorrerán los barrios de Vilar hasta llegar al Centro Cultural, donde recogerán las cartas de los niños y niñas y repartirán caramelos.

La programación continuará a las 18 horas con la actuación de Pakolas, dentro del tercer Ciclo Infantil de Nadal Interparroquial del Concello de Redondela, con un espectáculo infantil y familiar.

El broche de las celebraciones será mañana, domingo, con la Festa de Reis en el Centro Cultural de Vilar de Infesta, que comenzará a partir de las 23.30 horas, con DJ Anhell.

