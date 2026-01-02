Soutomaior impulsa el Espazo de Autocoidado

El Concello de Soutomaior pone en marcha una nueva edición del Espazo de Autocoidado, un programa comunitario promovido por la Concellería de Igualdade e Benestar Social y el Centro de Información á Muller (CIM), orientado a potenciar el bienestar, la autonomía y la sororidad entre las mujeres del municipio.

La iniciativa ofrecerá durante el primer semestre de 2026 una amplia programación de talleres gratuitos que se desarrollarán en el Centro de Benestar Integrado (Multiusos) de Arcade. Entre las propuestas destacan los obradoiros de suelo pélvico, apoderamiento corporal, mindfulness, meditación y relajación, arteterapia, biodanza, defensa personal, autoestima, escrituras y narrativas, autoconocimiento para el buen trato y educación afectivo-sexual, entre otros.

El Espazo de Autocoidado está dirigido principalmente a mujeres empadronadas en Soutomaior y aborda el desarrollo personal desde diferentes perspectivas —emocional, corporal, artística y social— con el objetivo de reforzar la autoestima, el autoconcepto y la capacidad de toma de decisiones, así como de crear redes de apoyo y fortalecer el tejido comunitario femenino.

Desde el CIM destacan que el programa busca también promover hábitos de salud y autocuidado.