Soutomaior despide el año con una fiesta con las actuaciones de Tic-Tac y La Yaya DJ

Soutomaior ya tiene todo preparado para la despedida del año con una gran fiesta hoy durante toda la tarde hasta la madrugada en su carpa de Nadal, instalada en la Alameda de Talo Río de Arcade, un espacio climatizado perfecto para disfrutar en familia de la celebración.

Las actividades comenzarán a las 17.30 horas con el espectáculo de la compañía Amimart titulado «A bailar para rematar o ano». Se trata de una propuesta dirigida al público infantil en la que no faltará la música y el baile.

Tras las doce campanadas empezará la Gran Festa de Fin de Ano, a las 00.30 horas en la carpa, con entrada gratuita. Los encargados de poner la banda sonora a la noche será el trío Tic-Tac, un grupo gallego especializado en música de baile y fiestas, conocido por su animación y repertorio festivo.

A partir de las 02.15 horas subirá al escenario La Yaya DJ, una disc jockey local con un repertorio que mezcla la música actual con la de las décadas pasadas para ambientar una fiesta dirigida a todas las generaciones.

Por último, a las 04.15 horas, llegará un reto musical cargado de sorpresas para cerrar la noche por todo lo alto.

La celebración contará con ropero y cotillón para transformar la Alameda de Talo Río en el epicentro de la comarca para festejar la Nochevieja.

Fiesta en O Viso

Otra de las fiestas de fin de año será en el torreiro de la parroquia redondelana de O Viso, con una gran celebración a partir de la una de la madrugada con la actuación del grupo La Conexión y seguirá con una sesión de DJ.

La entrada adquirida por anticipado tiene un coste de 10 euros (con consumición), mientras que si se compra en taquilla el precio es de 15 euros. La carpa estará climatizada y se incluye cotillón y chocolate con churros.

Las entradas pueden adquirirse en el Centro Cultural de Saramagoso, Cafetería el Rodeo de Rande y As Puntadas de Balbina en Redondela.