El PP no logra apoyos para una comisaría de distrito

El grupo municipal del PP de Redondela presentó en el último pleno del año una moción en la que solicitaban la creación de una comisaría de distrito, una demanda que llevan reclamando sin éxito desde 2019 y que entienden que «é especialmente urxente a día de hoxe ante o incremento da inseguridade cidadá en Redondela». Sin embargo, la propuesta de los populares fue rechazada por el resto de los grupos que la calificaron de «alarmista» y les acusaron de «copiar a política do medo empregada por Vox».

El portavoz del PP, Javier Bas, aseguró que en los últimos años se habían intensificado las quejas de los vecinos en relación a la seguridad ciudadana, un problema que asegura que genera alarma social en distintas zonas del municipio.

El líder de los populares también subrayó que los datos del Ministerio del Interior constatan un mayor número de robos con violencia, un alza de los delitos contra la libertad sexual, una subida muy importante de los robos en domicilios y un incremento muy elevado de la sustracción de vehículos, unos datos que justificarían una comisaría de distrito en la villa.