Medio centenar de equipos se citan en el Beretiño de Chapela
El club Campito Chapela FS organiza entre el 2 y el 5 de enero la tercera edición del torneo Beretiño de futbol sala, que se disputará en el pabellón municipal Manuel González Soto de Chapela.
La competición contará con la presencia de 47 equipos de hasta 28 clubs diferentes con representación de las cuatro provincias gallegas, además del Vitoria Guimaraes portugués. El torneo cuenta con todas las categorías de la base, desde Biberón hasta Cadete, ambas incluidas.
- Davila 30/12/2025
