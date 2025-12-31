Chapela reclama un uso público del terreno que ocupa la nave de aceros

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernandez Galiño, ha admitido a trámite la queja presentada por la Asociación de Vecinos de Chapela por la actividad que se desarrolla en una nave situada en unos terrenos expropiados en 1970 por Renfe para uso público, actualmente utilizados por una empresa privada, Arcelor Mittal, que carece de licencia municipal de actividad.

La compañía siderúrgica desarrolla exclusivamente labores logísticas en sus instalaciones de Chapela, donde almacenan y distribuyen bobinas de acero que les llegan por tren, puesto que la nave se encuentra junto a la línea ferroviaria de Guixar. Entre sus clientes destaca la fábrica de automoción Stellantis de Vigo.

Según explican desde la asociación, la Valedora considera que la queja cumple todos los requisitos legales, con cobertura constitucional y ha iniciado actuaciones ante el Concello de Redondela, al que ha requerido que, en el plazo de quince días, un informe sobre los hechos denunciados y sobre su actuación administrativa.

«La normativa expropiatoria establece que los bienes expropiados deben destinarse exclusivamente al fin público declarado que justificó la expropiación. La utilización de esta parcela para el beneficio de la empresa privada Arcelor Mittal, ajena al interés público, resulta contraria a los principios da Ley de Expropiación Forzosa (LEF) y a la doctrina consolidada sobre desvío de finalidad», explica la presidenta del colectivo vecinal Mª Victoria Pichel.

Y apunta que en ningún caso puede considerarse legal que un terreno expropiado a particulares, bajo causa de utilidad pública, «sea posteriormente cedido, alquilado o, puesto al servicio de una actividad privada, sobre todo cuando carece de licencia municipal de actividad y se desarrolla en una zona urbana con afección directa a la vecindad».

Desde la asociación vecinal le recuerdan al Concello de Redondela que desde hace más de seis meses se les solicitó el estudio medioambiental y acústico de la nave y también se les informó del tránsito continuo de camiones de gran tonelaje por la arteria principal de la parroquia que pone en riesgo a conductores y viandantes, debido a que utilizan la vía pública como aparcamiento provisional mientras esperan la carga o descarga de sus remolques, lo que obliga a los vecinos a tener que utilizar el carril contrario para acceder a sus domicilios o puestos de trabajo.

Pichel señala que esta inacción por parte del Concello «vulnera los principios de buena administración, ley de transparencia y eficacia, así como el derecho de la ciudadanía a un procedimiento administrativo garantista».