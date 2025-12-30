Trasmañó y Chapela reclaman un paso de peatones en el Alto de Encarnación

Una acera que muere en un arcén. Los vecinos de la parroquia de Trasmañó, en Redondela, consideran absurda la nueva acera habilitada en el Alto da Encarnación para unir el puente sobre la autopista con la Avenida de Redondela, en Chapela.

Cuando el pasado año se inició su construcción les explicaron que antes de la rotonda se habilitaría un paso de peatones para garantizar la seguridad a los numerosos viandantes que cruzan a diario la carretera N-552 por este punto, la mayoría peregrinos que se dirigen hacia la ruta jacobea que recorre la Senda da Auga.

Sin embargo, meses después del fin de las obras nada se sabe del paso de cebra y la acera se limita a un tramo de unas decenas de metros que no llega a ninguna parte. «Nadie entiende que la acera quede muerta en un arcén, ya que el objetivo era garantizar la seguridad de los peatones, pero con lo que se hizo el peligro se mantiene», indica el presidente de la Asociación de Vecinos de Trasmañó, Rafael Rioboó.

El colectivo vecinal han reclamado al Concello para que presione a la Demarcación de Carreteras del Estado para que se pinte el paso de peatones que les prometieron en su día, pero al parecer ahora les dicen que no estaba contemplado en el proyecto. «Así que la alternativa es que se prolongue la acera hasta unirla con la del acceso a Río Frío, donde ya hay un semáforo, pero eso nos obliga a dar un importante rodeo para cruzar desde el puente de Trasmañó hacia la Avenida de Vigo para ir a la zona urbana de Chapela, y tampoco da solución a los peregrinos que proceden de la ruta por la costa», apunta.

Los vecinos de Río Frío también han reclamado en varias ocasiones que les prolonguen la acera hasta el acceso a Trasmañó, ya que ese arcén se encuentra habitualmente con coches aparcados y les obliga a invadir la calzada en un tramo de mucho tráfico.