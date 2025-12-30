Redondela despide hoy el año con una fiesta con Nuevo Plan

Como ya es tradición, Redondela despedirá el año hoy martes, de forma anticipada, con una gran fiesta en el Campo da Feira. Desde las 21.00 horas el recinto se transformará en una macro pista de baile para disfrutar con los éxitos del pop y rock que marcaron las décadas de los 80 y los 90, con las actuaciones del grupo Nuevo Plan, la disco móvil CDC y el Dj redondelano Rodri Vegas.

El evento, organizado por la Concejalía de Cultura, contará con las tradicionales uvas de la suerte que se repartirán gratuitamente entre el público. Rodri Vegas será el maestro de ceremonias para despedir 2025 con un día de antelación al son de las doce campanadas.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, anima a los vecinos a participar en este evento «no que amizades e familias poderán aproveitar para reencontrarse, divertirse xuntos e gozar do mellor ambiente». La fiesta comenzará a las 21.00 horas y se prolongará hasta las tres de la madrugada «para cantar, bailar e pasalo ben revivindo os temazos de sempre», apunta la regidora.