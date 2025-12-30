Medio millar de personas disfrutan de la carrera San Silvestre de Soutomaior

La III San Silvestre de Soutomaior volvió a resultar un éxito de participación, con medio millar de corredores por las calles de Arcade. La prueba forma parte de la programación «Vivir o Nadal» y se trata de una carrera solidaria, inclusiva y adaptada. Solidaria porque se recogieron alimentos non perecederos para Cáritas, e inclusiva y adaptada porque ofrecía distintos recorridos adecuados a cada persona según sus necesidades. También hubo otras actividades como clases de zumba con Lucy Salsarrica y una sesión musical a cargo de DJ Sanse.