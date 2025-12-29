La concentración por Palestina en Redondela estrena una versión del tema «Oliveira Ardendo»

La concentración semanal del colectivo proPalestina de Redondela ante las puertas del Concello para denunciar el genocidio en Gaza tuvo este lunes una banda sonora muy especial. Los Bandos de Reis de Arcade de Riba, Soutoxuste y el grupo de panxoliñas de Soutomaior se unieron a la protesta para interpretar el tema «Oliveira ardendo» de Brassica Rapa, Antía Muíño y Mondra.

Este colectivo redondelano se ha convertido en los últimos dos años en un referente de resistencia popular al concentrase todos los lunes en apoyo al pueblo palestino, unas movilizaciones que mantienen incluso durante las fechas navideñas.