Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Récord Urgencias CunqueiroNueva concesión Vitrasa'Tractorada' OurenseBúsqueda marinero en Nueva ZelandaCuerpo niña muerta naufragio Indonesia
instagramlinkedin

La concentración por Palestina en Redondela estrena una versión del tema «Oliveira Ardendo»

La protesta contó con la participación de los Bandos de Reis de Arcade de Riba y Soutoxuste y el grupo de panxoliñas de Soutomaior

La concentración a favor de Palestina en Redondela, este lunes.

La concentración a favor de Palestina en Redondela, este lunes. / Cedida

A.P.

Redondela

La concentración semanal del colectivo proPalestina de Redondela ante las puertas del Concello para denunciar el genocidio en Gaza tuvo este lunes una banda sonora muy especial. Los Bandos de Reis de Arcade de Riba, Soutoxuste y el grupo de panxoliñas de Soutomaior se unieron a la protesta para interpretar el tema «Oliveira ardendo» de Brassica Rapa, Antía Muíño y Mondra.

Este colectivo redondelano se ha convertido en los últimos dos años en un referente de resistencia popular al concentrase todos los lunes en apoyo al pueblo palestino, unas movilizaciones que mantienen incluso durante las fechas navideñas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents