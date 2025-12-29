La concentración por Palestina en Redondela estrena una versión del tema «Oliveira Ardendo»
La protesta contó con la participación de los Bandos de Reis de Arcade de Riba y Soutoxuste y el grupo de panxoliñas de Soutomaior
A.P.
Redondela
La concentración semanal del colectivo proPalestina de Redondela ante las puertas del Concello para denunciar el genocidio en Gaza tuvo este lunes una banda sonora muy especial. Los Bandos de Reis de Arcade de Riba, Soutoxuste y el grupo de panxoliñas de Soutomaior se unieron a la protesta para interpretar el tema «Oliveira ardendo» de Brassica Rapa, Antía Muíño y Mondra.
Este colectivo redondelano se ha convertido en los últimos dos años en un referente de resistencia popular al concentrase todos los lunes en apoyo al pueblo palestino, unas movilizaciones que mantienen incluso durante las fechas navideñas.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- Nueva Zelanda busca a un marinero gallego desaparecido a bordo del «Viking Bay»
- La Xunta carga contra la desidia de los ayuntamientos por el saneamiento: falta inversión, planificación y personal capacitado
- Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
- Miles de moteros invaden Vigo por la Papanoelada: «Aquí tiene una fama y una reputación especial»
- Un nuevo faro para iluminar el urbanismo
- El 80% de los hogares que lograron una hipoteca en Galicia ganan más de 2.000 euros al mes