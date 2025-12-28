Soutomaior organiza un baile para mayores
La Casa do Pobo de Val-Sobral, en Soutomaior, será hoy el escenario del Baile de Nadal organizado por el Concello para los mayores de 55 años. El evento comienza a las 18.00 horas e incluye la actuación del dúo La Visión, además de chocolatada y cotillón gratuito. El Concello también ha contratado un autobús para desplazar a los asistentes desde Arcade y Soutomaior.
- Vigo estuvo a la temperatura de Helsinki esta madrugada
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- «No quiero gente extranjera trabajando conmigo»
- Davila 26/12/2025
- Localizan a dos personas muertas en sendos pisos de Vigo
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero