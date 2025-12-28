Soutomaior organiza un baile para mayores

La Casa do Pobo de Val-Sobral, en Soutomaior, será hoy el escenario del Baile de Nadal organizado por el Concello para los mayores de 55 años. El evento comienza a las 18.00 horas e incluye la actuación del dúo La Visión, además de chocolatada y cotillón gratuito. El Concello también ha contratado un autobús para desplazar a los asistentes desde Arcade y Soutomaior.