Redondela proyecta la reforma del pabellón de Reboreda

El Pabellón Municipal de Reboreda será objeto de una reforma integral para transformarlo en un moderno recinto deportivo, una actuación en la que se invertirán 388.000 euros.

El gobierno local centra las obras en tres ejes principales: la renovación de la pista deportiva con la instalación de una tarima que garantice la seguridad de los deportistas y optimice la práctica de las distintas disciplinas; la modernización de los vestuarios con una reforma integral de las zonas de cambio y aseo, mejorando el confort y la eficiencia energética; y la mejora de la accesibilidad con la creación de una nueva entrada desde el exterior para garantizar la movilidad y mejorar la experiencia del público que acude a presenciar los eventos. También se reformará el almacén para hacerlo más operativo y se renovará toda la instalación eléctrica.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, indica que actualmente las instalaciones «están deterioradas polo paso do tempo e a pista non reúne boas condicións para a práctica deportiva». Por otra parte, los vestuarios están «obsoletos» y «non son accesibles para persoas con mobilidade reducida». Tras la reforma Reboreda contará con un complejo deportivo «totalmente renovado, eficiente e acorde ás necesidades do século XXI», afirma.

El pabellón de Reboreda es una pieza fundamental en la vida de la parroquia ya que sus instalaciones las utilizan los clubs de fútbol sala Casa Paco 81, Campito y Redondela, además de los deportistas de tiro con arco del club Meigarco. El pabellón es empleado también a diario por el alumnado del CEIP de Reboreda para realizar la actividad de educación física, al carecer el centro de instalaciones deportivas propias.

Con este proyecto el Concello reafirma su compromiso con el deporte base y la educación, asegurando que los jóvenes y adultos dispongan de instalaciones cómodas y seguras. «Queremos que usuarios e público desfruten dun pavillón funcional, eficiente e moderno para toda a parroquia», puntualiza la regidora.

La nueva pista de tarima se instalará sobre componentes elásticos específicos para este tipo de instalaciones y se cambiará la iluminación por tecnología led de bajo consumo. Los vestuarios contarán con una cabina adaptada para personas con movilidad reducida y también se creará un nuevo acceso al pabellón desde el exterior para evitar que el público tenga que entrar por el corredor de vestuarios.

El proyecto se presentó al III Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación para lograr la financiación necesaria.