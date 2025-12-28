Creepy Circus Cabaret lleva su show a Chapela

El Multiusos del Piñeiral do Crego de Chapela acoge hoy, a las 19.30 horas, un espectáculo circense muy especial a cargo de la compañía Creepy Circus Cabaret, que representará la obra «Resurrection». No se trata de un espectáculo de circo tradicional, ya que mezcla el humor con momentos oscuros en una original actuación que combina disciplinas circenses de alto nivel con la picardía del cabaret.