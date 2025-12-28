Cayetano Lledó actúa en Redondela
El ciclo infantil del Nadal Interparroquial de Redondela ofrece hoy, a las 18.00 horas, la actuación de Cayetano Lledó en el Multiusos de A Xunqueira. Se trata de un artista de escena, productor de teatro e ilusionista profesional de reconocimiento internacional. Las entradas son gratuitas. El programa continúa mañana lunes con el espectáoculo «A bailar no Nadal» en el Centro Comunitario de Trasmañó, también con entrada libre
