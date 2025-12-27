Entrevista | Nicolás Leiro Álvarez Director da Banda Artística de Arcade
«Carlos Abal transmitiume a enerxía da banda»
O día de Reyes será a estrea de Nicolás Leiro á fronte da Banda de Música Artística de Arcade, un reto que asume con moita ilusión e responsabilidade
O trombonista pontevedrés Nicolás Leiro Álvarez acaba de ser nomeado director titular da Banda Artística de Arcade, pero a súa relación coa entidade centenaria ven de lonxe: foi músico, mestre e rexidor da súa escola de música, e hai mes e medio tomou a batuta provisionalmente trala repentina marcha do director en cargo.
Tras moitas insistencias, presentouse ao proceso de selección do novo bastonero, e acadou o posto por maioría.
—Comezou como director case «de urxencia» para botar unha man cando a banda quedou sen batuta dun día para outro. Que o motivou a quedar como director fixo?
Chamoume o presidente para preguntar se lles podía botar unha man e eu accedín a facer algo excepcional. Non entraba nos meus plans estar coa banda, só viña para saír do apuro e quedar esa actuación e a seguinte un mes despois. Pero nese traxecto, varios músicos preguntáronme se me presentaría ao proceso de selección do novo director. Comenzou como unha pregunta, logo foron insistindo nos ensaios e por mensaxe… e no último momento animeime a presentar o currículo.
—Esta é a segunda vez que asume a titularidade dunha banda. Como afronta esta nova aventura?
Non o tiña pensado para nada. Eu son subdirector na Banda de Pontevedra, e isto é un reto novo para min, pero non entraba dentro das miñas expectativas collelo. Aínda estou vendo como afrontar todo.
—A banda non lle era descoñecida: participou como mestre, músico e tamén como director convidado. Que aprendeu ao longo destes anos do que significa esta banda para os músicos e para Arcade?
A min quen máis me transmitiu o que é a banda foi Don Carlos Abal, que por desgraza xa non está con nós. Foi a persoa que me transmitiu a enerxía que tiña a banda, porque el dábao todo por esta entidade e amosoume o que representa para a comunidade de Arcade.
—Tanto, que lle serviu como inspiración académica.
Así é, acabo de depositar o meu TFM de Investigación no CSM de Vigo, e nel repaso a historia e directores da banda Artística de Arcade.
—Nos últimos meses houbo un cambio considerable en repertorio e programa. Cal foi a clave para chegar a tempo aos concertos?
O tempo para montar un programa era moi curto. Eu tratei de botar man de cousas que xa se estaban facendo, pero ao final non se adaptaban e practicamente tocamos todo o repertorio novo. Busquei un repertorio que fose asequible, apetecible, que lles gustase aos músicos e tamén ao público.
—As bandas populares son un símbolo das vilas galegas, pero tamén é certo que en moitos casos o público envellece e custa conectar con novas xeracións. Que pasos habería que dar para manter esa conexión co pobo?
Cando se programan concertos, aínda que se introduza algunha peza novidosa, ao público hai que darlle tamén algo que coñeza, para que sinta que vai escoitar algo familiar. A min propuxéronme montar algunhas obras de compositores específicos e, cando pasemos esta etapa con algo máis de tranquilidade, con tempo para reaccionar, poderemos traballar esas liñas mellor.
—Tamén mudou a maneira de atraer e coidar os músicos: antes íase buscar xente prácticamente, ás casas e agora a música compite con deportes e outras actividades. Que pode aportar a un neno ou nena empezar a tocar un instrumento, fronte a outras opcións?
Moito. O primeiro é sacalo das rúas, onde pode coller hábitos non desexados para as familias nin para os cativos. Despois, isto é unha comunidade: xúntanse diferentes xeracións e unhas van aprendendo das outras. O importante é levar un bo camiño e que todo vaia transcendendo cara adiante.
—E ao revés, que poden ofrecer as escolas de música para ser unha opción atractiva para as familias?
Sobre todo educación. Non é só o que se aprende no colexio, é unha forma de aprender a vivir. E a educación musical é algo a maiores, unha oportunidade que outros nenos non teñen.
—O próximo concerto, o do día de Reis, será o seu primeiro como director fixo. Que se vai atopar o público?
Afrontaremos un concerto cun repertorio de Nadal, con cousas diferentes que a banda non tocara. Creo que vai ser interesante para o público e para os músicos. Está enfocado no Nadal, en panxoliñas, con arranxos diferentes e un pouco máis traballados, non o común.
