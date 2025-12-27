El grupo Klason actúa en la iglesia de Reboreda
El grupo de clarinetes Klason de la Agrupación Musical de O Rosal actúa hoy, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de Reboreda en un concierto de Fin de Año organizado por la Asociación de Amigos do Carballo das Cen Pólas, con la colaboración del Concello, la Diputación y el Programa Culturea. El repertorio del grupo Klason es muy amplio y abarca la música tradicional, blues, swing, barroco, clásico y contemporáneo.
