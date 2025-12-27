Concluye la mejora del Camiño das Cabritas
La Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade de Redondela ya remató las obras de pavimentación del Camiño das Cabritas, en la parroquia de Quintela. La actuación se realizó con aglomerado asfáltico en calientea lo largo de todo el vial, con una inversión de 12.259 euros.
La alcaldesa, Digna Rivas, y el concejal Roberto Villar visitaron la vía para comprobar el resultado de los trabajos. La regidora resaltó que este asfaltado supone «unha mellora notable para a mobilidade nesta zona cun novo firma máis seguro». Villar, por su parte, justificó que esta obra era muy necesaria, «xa que este camiño non fora renovado nos últimos 30 anos e o firme estaba totalmente deteriorado».
