Cedeira ofrece una obra de teatro de títeres

La compañía de títeres Alakrán representará hoy su obra «Barriga Verde» a las 18.00 horas en el Centro Cultural de Cedeira, con entrada libre. También hoy, a las 20.00 horas, Cáritas organiza un concierto benéfico en el Multiusos de A Xunqueira.

