María Vinyals tendrá un sello

La escritora y referente cultural María Vinyals, apodada la «Marquesa Roja» por su activismo social y especialmente la defensa de los derechos de las mujeres, protagonizará un sello de Correos en el 150º aniversario de su nacimiento

Carregal, Losada y Cernadas, con la imagen de María Vinyals.

Antonio Pinacho

Soutomaior

La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos emitirá el próximo año un sello dedicado al 150º aniversario del nacimiento en Soutomaior de la escritora y precursora del feminismo María Vinyals, una iniciativa propuesta por la teniente de alcalde y concejala de Turismo de Soutomaior, Silvia Cernadas, que junto con el presidente de la asociación de vecinos Santa María de Ponte Sampaio, José Luis López Carregal, pidió la intermediación de la Subdelegación del Gobierno.

La empresa Correos ya está en contacto con el Concello de Soutomaior para trabajar en el diseño que compondrá esta nueva emisión y que verá la luz en los próximos meses. Cernadas y Carregal destacaron la importancia de la figura de María Vinyals, «tanto pola súa significación histórica como por líder do feminismo nun momento histórico moi temperán», además de su faceta de escritora, referente cultural y social.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que visitó Soutomaior, subrayó que esta iniciativa «vén paliar o borrado do nome de María Vinyals, que ocupaba un lugar preminente na programación da Deputación a través da Escola de Igualdade, que foi creada no ano 2016 e eliminada no actual mandato», un evento anual que se realizaba en el castillo de Soutomaior.

