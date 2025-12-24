Redondela celebrará una gran fiesta Pre Fin de Año
Redondela celebrará una fiesta Pre Fin de Año el próximo martes, día 30, para calentar motores y despedir 2025 con el mejor ambiente. Será en el Campo da Feira, que se transformará en una macro pista de baile para vibrar con los grandes temas que marcaron las décadas de los 80 y los 90. El evento, organizado por la Concejalía de Cultura, incluirá actuaciones de música en directo y sesión de dj que pondrán el ritmo a la noche. Así, sonarán grandes éxitos del pop y rock que marcaron época tanto de grupos españoles de la movida como de las grandes bandas internacionales.
La alcaldesa, Digna Rivas, anima a los vecinos a asistir al evento «no que amizades e familias poderán aproveitar para reencontrarse e gozar do mellor ambiente». La cita comenzará a las 21.00 y se prolongará hasta las tres de la madrugada.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo