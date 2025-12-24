Redondela celebrará una gran fiesta Pre Fin de Año

Redondela celebrará una fiesta Pre Fin de Año el próximo martes, día 30, para calentar motores y despedir 2025 con el mejor ambiente. Será en el Campo da Feira, que se transformará en una macro pista de baile para vibrar con los grandes temas que marcaron las décadas de los 80 y los 90. El evento, organizado por la Concejalía de Cultura, incluirá actuaciones de música en directo y sesión de dj que pondrán el ritmo a la noche. Así, sonarán grandes éxitos del pop y rock que marcaron época tanto de grupos españoles de la movida como de las grandes bandas internacionales.

La alcaldesa, Digna Rivas, anima a los vecinos a asistir al evento «no que amizades e familias poderán aproveitar para reencontrarse e gozar do mellor ambiente». La cita comenzará a las 21.00 y se prolongará hasta las tres de la madrugada.