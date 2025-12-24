La Asociación Cultural de Chapela reclama mejoras en el multiusos

La Asociación Cultural de Chapela denuncia el mal estado en el que se encuentran las instalaciones municipales del Multiusos del Piñeiral do Crego, tanto en su interior como en el exterior, que atribuyen a la falta de mantenimiento.

El colectivo vecinal señala que este inmueble cuenta con una afluencia semanal media de 950 personas y se utiliza para la realización de asambleas y reuniones de los distintas asociaciones culturales, sociales y vecinales de la parroquia, la realización de cursos y actuaciones culturales, además de disponer en la primera planta una biblioteca municipal.

Entre las deficiencias que afectan al edificio, según aseguran, una parte del forjado se encuentra al descubierto y atacado por la corrosión, los equipos de iluminación, sonido e imagen del auditorio tienen importantes problemas, el telón del escenario se encuentra muy deteriorado, los sistemas de calefacción y aire acondicionado fallan constantemente y, en ocasiones, una de las salidas de emergencia se encuentra inoperativa. Además existen filtraciones preocupantes que deterioran la tarima y las paredes.

Otro defecto es la accesibilidad para personas con movilidad reducida entre las dos plantas y en el escenario del auditorio, algo que debería corregirse al tratarse de un edificio público, y la fachada exterior del edificio ofrece una mala imagen llena de pintadas y humedades.

Desde la Asociación Cultural de Chapela también critican que en el último consello parroquial no les permitieran incluir en la orden del día un escrito sobre estas deficiencias, con el que pretendían dar a conocer ante este órgano consultivo de participación ciudadana la falta de mantenimiento del edificio.

Según explican desde el colectivo vecinal la proposta «fue vetada por orden de la más alta responsable del gobierno municipal [en referencia a la alcaldesa Digna Rivas]», como aseguran que les reconoció el presidente del consello parroquial, Roberto Villar, concejal de AER e integrante del gobierno bipartito.