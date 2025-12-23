Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Alameda de Talo Río ofrece hoy una fiesta con hinchables

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

La carpa de Nadal instalada en la Alameda de Talo Río de Arcade será esta tarde el escenario de una fiesta infantil con hinchables variados y un tobogán. La actividad empezará a las 17.00 horas y también contará con un obradoiro de chapas navideñas personalizadas y un fotomatón de 360º para que los pequeños puedan grabar sus animaciones y caracterizaciones en vídeo.

El recinto acoge además el mercadillo navideño con distintos puestos de artesanía y regalos, que permanecerá abierto desde las 11.30 a las 20.30 horas.

Por otra parte, la programación de Nadal de Redondela continúa hoy con el ciclo infantil interparroquial con la actuación de Peter Punk a las 18.00 horas en la antigua escuela de la parroquia de Saxamonde. La entrada es gratuita.

