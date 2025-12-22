Pazos de Borbén retoma las movilizaciones por la mejora de la EP-2702

Los vecinos de Pazos de Borbén retomaron este lunes las protestas para reclamar la mejora de la carretera provincial EP-2702 (Os Valos-Amoedo) ante el mal estado que presenta y el peligro que supone su trazado, ya que presenta una calzada repleta de curvas y muy estrecha.

A pesar de la fría mañana, decenas de personas movilizadas por la Plataforma pola Mellora da EP-2702 se concentraron durante dos horas en el cruce de este vial con la N-550, en el Alto de Os Valos, para exigir a las administraciones que atiendan sus demandas. La falta de seguridad vial en esta carretera provincial , uno de los principales accesos al municipio de Pazos y al polígono industrial de Amoedo desde Vigo y Porriño, lleva años generando malestar entre los usuarios, agravado por las deficiencias que presentan muchos de los tramos.

El colectivo vecinal, que lleva casi cinco años protestando por esta situación, critican el retraso en el inicio de las obras ya aprobadas por la Diputación para la ampliación y mejora de la seguridad vial en un tramo de algo más de un kilómetro de este vial, en las que se invertirá casi un millón de euros.

Una pancarta aludía con sorna al "Gordo" de la Navidad para la EP-2702. / R.M.R.

«Ante a falta de avances nunha obra imprescindible para garantir a seguridade de peóns e condutores decidimos retomar as mobilizacións», justifican desde la plataforma, que aseguran sentirse «enganados porque malia os compromisos, as escavadoras non chegan e as promesas non se cumpren».

Asimismo advierten que no se conformarán con la reforma del tramo anunciado, ya que su objetivo es que se mejore todo el trazado del vial desde Os Valos a Amoedo. «É preciso acometer o arranxo integral da vía que conta con oito kilómetros», subrayan. Y por último atribuyen a la «falta de vontade política» la demora del inicio de esta actuación.