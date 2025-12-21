El Seren presenta en Redondela su noveno boletín

El Seminario de Estudios Redondeláns (Seren) presentó su boletín nº 9 en la Casa da Cultura de Redondela con la intervención del exrector de la Universidade de Vigo, Domingo Docampo, y del resto de autores que colaboraron en la publicación con sus artículos. La obra ofrece un espacio de reflexión e investigación sobre distintos aspectos de la historia, cultura y vida social de Redondela. Los textos recogen referencias históricas que van desde tiempos pasados hasta la actualidad, desde la defensa del patrimonio hasta el reconocimiento de tradiciones, desde los estudios etimológicos hasta referencias en el campo poético medieval, desde el análisis de las parroquias de la jurisdicción redondelana hasta la recuperación de personajes, desde las congregaciones religiosas hasta la importancia de la mujer en la sociedad, así como la trascendencia de Redondela en determinados hechos históricos. Durante su intervención, Domingo Docampo destacó la importancia de este tipo de investigaciones realizadas por el Seren gracias a la generosidad de la comunidad y el rigor de los artículos que sostienen esta publicación, frente a la desinformación que impera en la actualidad en las redes sociales.

En el acto se celebró el XXV aniversario de la fundación del Seminario, una institución abierta y sin ánimo de lucro, que comenzó su andadura el 29 de septiembre de 2000. Con este motivo se entregó a cada participante y a los asistentes al acto una revista con un resumen de todas las acciones, presentaciones, prologuistas, trabajos y actividades desarrolladas por el Seren durante sus 25 años de recorrido.

Intervención de José Antonio Orge durante el acto. / Cal 3

El Seminario de Estudios Redondeláns es una asociación cultural creada sin ánimo de lucro que pretende investigar y dar a conocer diversos aspectos históricos, sociales y culturales relacionados con Redondela y su municipio. Con la edición de su boletín se pretende establecer un foro abierto a todas aquellas personas que, independientemente de su edad y su ideología, quieran investigar sobre diferentes aspectos temáticos centrados en Redondela. El empleo del idioma gallego atiende al tan necesario proceso de normalización lingüística en que este seminario considera que deben actuar no solo las instituciones oficiales sino también las privadas.

Los fundadores están vinculados por una misma idea: la defensa de los intereses culturales y sociales de Redondela, de su área de influencia y de la propia sociedad local, procurando, asimismo, informar y colaborar con otros organismos y entidades culturales que persigan unos fines compatibles con los suyos.