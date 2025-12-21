Papá Noel recibe a los niños en Arcade

La alameda de Talo Río de Arcade ofrece hoy un mercadillo navideño y también se podrá disfrutar del Tren de Nadal en horario de 11.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas. Papá Noel recibirá a los niños de 16.30 a 20.30 horas.