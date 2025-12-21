Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paco Nogueiras actúa en Cesantes

El ciclo infantil Nadal Interparroquial de Redondela ofrece hoy la actuación de Paco Nogueiras, a las 18.00 horas en el Centro Cultural de Cesantes, con su espectáculo «Son Animal». El ciclo continúa mañana con la compañía Fantoches Baj que representará la obra «O castiñeiro do Apalpador», a las 18.00 horas, en la Sociedade Labrego Cultural do Viso. La entrada a ambos es gratuita.

