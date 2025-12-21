Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Humor en Redondela con «El Rey Lirón»

El Multiusos de A Xunqueira de Redondela ofrece hoy, a las 19.00 horas, el espectáculo teatral cómico «El Rey Lirón», enmarcado en el ciclo «Humor na súa tinta».

